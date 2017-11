Dal 24 al 26 novembre, Rotonda Diaz ospiterà il primo villaggio contadino di Napoli. L'iniziativa, ideata da Coldiretti, prevede l'installazione di un vero villaggio rurale, con tanto di animali, mucche, pecore e galline, a portata di mano per adulti e bambini. Non solo degustazioni di piatti tipici a chilometro 0, ma anche atttività manuali per la realizzazione di pasta, pizza e altro.