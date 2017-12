A Villa Tufarelli week end con musica e mercatini di Natale

Il Natale a Villa Tufarelli si inizia a festeggiare il 15 di dicembre con il Live music&dance negli splendidi saloni affrescati della Villa di San Giorgio a Cremano.

Venerdì, dalle 21.30, nella incantevole dimora, a ridosso del Miglio d’oro, si esibiranno Alessandra Rimonti e Jesus Guia, travolgenti ballerini professionisti della Race Company e, a seguire, tutti in pista per ballare a ritmo scatenato fino a notte fonda tra cocktail, piroette e calici di prosecco per un’ indimenticabile dance evening prenatalizia. Soundtrack della serata la musica anni 80/90 del dj Raffaele Cimmino.

Domenica 17 (dalle 10.30 e fino alle 21:30) in occasione della prima edizione “Bosco di Natale”, invece i battenti della Villa si apriranno nuovamente a tutti coloro che vorranno trascorrere una giornata all’aperto, tra tante attrazioni e decine di stand dedicati all’artigianato. Nel bosco delle meraviglie, tra le piante secolari, e nei saloni gentilizi sarà possibile acquistare regalini per Natale, far divertire i bambini con simpatiche truccatrici e i balloon art, ballare al ritmo di salsa e merengue, ascoltare concerti, degustare prelibatezze realizzate da pasticcerie selezionate da Gambero rosso, spuntini saporiti e bere caffè serviti su un bancone di legno itinerante, montato su di una bicicletta anni ’50 smontata e restaurata per portare dovunque l’oro nero napoletano in maniera insolita e senza inquinare l’ambiente.

Tra i numerosi stand dei mercatini sarà possibile trovare: gioielli rigorosamente handmade, borse artigianali, oggetti d’arredamento, maioliche napoletane, cosmetici, profumi naturali e presepi.

Inoltre sarà presente anche una postazione dell’Unicef dove acquistare una Pigotta, la famosa bambola di pezza realizzata a mano, la cui vendita serve per raccogliere fondi per aiutare i bambini dei paesi in via di sviluppo.

La manifestazione “Bosco di Natale”, offre ai suoi partecipanti anche la possibilità di visitare la splendida dimora cinquecentesca di San Giorgio a Cremano, residenza dei conti Tufarelli da quasi tre secoli, recentemente inserita tra i Siti di interesse Unesco.

Tra i suggestivi saloni e le antiche scuderie, i romantici boschetti e le grotte di tufo, sarà possibile vivere tutta la magia del Natale.

Per informazioni telefonare al 329 1163824 o scrivere a info@villatufarelli.it