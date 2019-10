Magica serata alla VIII edizione “Olio su tela”

Domenica 6 ottobre nella splendida cornice della tenuta Punzo, un uliveto con piante secolari, sotto il patrocinio del Comune di San Sebastiano si è avuta l’ ottava edizione di “Olio su tela" un appuntamento ormai fisso per le zone vesuviane.

Quest’anno tra le varie iniziative, una grande sorpresa, la presenza della compagnia teatrale “Le Ali del Teatro” che ha chiuso la serata regalando un momento di pura comicità Napoletana al numeroso pubblico presente, con l’ atto unico “Sartoria da Sasà” del autore e regista Mario Pasquale.

Spettacolo molto raffinato e completo che ha visto all’interno della rappresentazione teatrale la presenza dei più bravi allievi ballerini della scuola di danza la “MANU DANCE” e del favoloso duo Lina & Carmine nel loro fantastico tango .

La rappresentazione è stata molto apprezzata dal pubblico che ha tributato agli attori e ballerini applausi a scena aperta e una vera ovazione nel finale.



La storia narra di una prestigiosa sartoria di Napoli che cuce vestiti per i migliori ballerini di teatro e personaggi illustri, gestita dal maestro sarto Sasà, abilmente interpretata da Mario Pasquale , con le sue dipendenti, Caterina mezza abbonata e Bianca un po’ cattivella impersonate magistralmente da Melania Raia e Mary Fazio, viene presa di mira da un sedicente ladro che si veste da monsignore il bravo Rigo Guidoni ,per organizzare una grossa truffa ai danni della sartoria.

L’atelier è frequentata dal vecchio zio di Sasà , Zi Nicola il simpatico Nico Palladino un po’ rattuso ma attendo alle finanze del nipote, e dalla signora Michela che abita di fronte , l’eccezionale Michela Paudice, che non ha mai lavorato in vita sua ma cura bene i fatti degli altri , pettegola purosangue.

Cliente affezionata è la marchesina Eleonora , Cristina Andolfo, con la fissa della dieta senza risultati, del fidanzato della cugina di Caterina, Federico con problemi di gastroenterite vero comico di rottura della farsa affidata alla performance personale di Rigo Guidoni, e dal poeta Don Gerardo l’ottimo Gerardo Farina. Alla fine il colpo di grazia la signora Adele, la sublime Cetty Cascione che torna dopo tanti anni dall’America per il suo anniversario di matrimonio e poter riabbracciare su figlia Carla la frizzante Lucia Orsini

Insomma un susseguirsi di situazione che non lasciano fiato al pubblico, la co-regia come sempre è stata affidata alla attenta Maria Giustiniani.



Una magnifica serata che mette un po’ di serenità in un momento particolare che il Nostro paese sta attraversando .

Gallery