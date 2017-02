VII Memorial Correale a Castellammare di Stabia: per tutti gli appassionati di collezionismo

Scambi, acquisti,vendita e perizie di materiale da collezionismo.

L'1 e 2 aprile presso l'Hotel Le Palme, via Pioppiano, 113, Castellammare di Stabia, Napoli, si terrà il VII Memorial Correale, manifestazione di numismatica, filatelia, cartamoneta, cartofilia, telecarte e oggettistica varia. Punto d'incontro due volte l'anno dell'Italia meridionale, con la presenza di periti specializzati ed esperti operatori del settore, che per l'occasione metteranno in esposizione all'interno della sala e all'esterno dell'Hotel Le Palme autentiche rarità: monete, francobolli, banconote, decorazioni militari, cartoline, storia postale, stampe, orologi, album da collezione, immagini sacre, carte telefoniche, quotidiani, locandine, libri, fumetti, figurine, calendari militari, penne da scrittura, pins, spille, oggettistica varia, accessori e raccoglitori per collezioni.

Ampio parcheggio custodito, sala ristorante, durante la pausa pomeridiana, pranzo completo a prezzo fisso e irrisorio, per deliziare il vostro palato con ottime specialità locali.

Gli orari di apertura e chiusura: Sabato 1 Aprile 2017, dalle ore 9:00/14:00 - 15:00/18:00 Domenica 2 Aprile 2017, dalle ore 9:00 alle 12:00 Ingresso Libero

In memoria del Presidente Salvatore Correale, fondatore nel 1994, dell'Associazione Circolo "Tempo Libero", deceduto prematuramente il 28 Marzo 2013, lasciando un vuoto incolmabile. Sarà ricordato da tutti per la sua spontaneità, semplicità, solarità, disponibile verso gli altri, di una generosità e gentilezza unica, con un cuore grande, un uomo perbene. Ha sempre creduto negli anni nel progetto culturale, nonostante le tante difficoltà di una città poco propensa e ostile ad eventi di tale importanza, omaggiando con 5 cartoline acquerellate a mano, dal maestro stabiese "Lelio Amedeo Cerchiari", con annullo filatelico, e 2 medaglie d'argento e bronzo, commemorative, incise dallo scultore fiorentino "Cesare Alidori". I 35 convegni di numismatica e di filatelia e il V Meeting dei numismatici Europei, sono stati per le città di Castellammare di Stabia e Gragnano, un lustro di rilevanza nazionale, uniche manifestazioni del genere proposte negli anni, in tutta la Campania e nel Sud. Un ricordo indelebile per tutti i soci dell'Associazione Circolo "Tempo Libero" e i numerosi visitatori d'ogni parte d'Italia.

Per informazioni come partecipare e contatti: Associazione Circolo "Tempo Libero" Castellammare di Stabia (Napoli) Telefono per informazioni: (+39) 3498125912 - Attilio Maglio Mail per informazioni: clubdeltempolibero@gmail.com Sito internet: http://clubdeltempolibero.xoom.it/ Pagina Facebook: Associazione Circolo Tempo Libero Twitter: @libero_tempo Google+: Tempo Libero Instagram: @libero.tempo Vimeo: Libero Tempo I nostri blog: http://associazionecircolotempolibero.blogspot.it/ http://circolotempolibero.tumblr.com/

