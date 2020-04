Video Aperitivo aperto a tutti con Meti Academy

Meti Academy, ha organizzato un video aperitivo in attesa che questa emergenza finisca.



Per chiunque abbia voglia, ci sarà la possibilità di collegarsi tramite questo link https://join.skype.com/cZfHRBxMLCgn



Tutto ciò che bisogna preparare per fare l'aperitivo:

-noccioline o chips;

-succo di frutta, o altra bevanda che hai in casa;

Sarà un modo per conoscerci, chiacchierare del più e del meno e conoscere i corsi gratuiti offerti.



Quando?

Il giorno 18 Aprile alle ore 17.30.

