Vico d'Estate: le soirée al centro storico e un agosto pieno di stelle

Vico Equense sta facendo registrare il tutto esaurito in questi giorni, non solo grazie al Social World Film Festival che sta richiamando ogni sera in piazzale Siani frotte di appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo. La varietà dell’offerta turistica (dalle sagre ai concerti, dalle mostre agli spettacoli) si è rivelata una formula vincente che ha permesso ai vacanzieri di luglio - ed ai vicani stessi - di poter scegliere tra molteplici proposte mentre erano intenti a godersi le bellezze di Vico Equense.

TUTTI AL CHIOSTRO

Ad agosto, se possibile, ci si spingerà oltre con quattro attrazioni che saranno centrali in una programmazione fitta e interessante. Appuntamento l’8 agosto con Biagio Izzo ed il suo “Autovelox” al, uno spettacolo che il comico napoletano sta portando in giro non solo per la Campania ed al quale sarà possibile assistere al prezzo di soli 15 euro in una cornice meravigliosa e suggestiva.

Il 13 agosto, sempre in quello che viene considerato il “centro” dell’estate vicana, Beatrice Fazi porterà in scena “Cinque donne al Sud”, una divertente e irriverente pièce sulla emancipazione femminile (prezzo 10 euro).

Il 16 agosto La musica di Enzo Gragnaniello - che non ha certo bisogno di presentazioni - rappresenterà il culmine di Vico d’Estate 2019 con il concerto del maestro napoletano al Chiostro della SS Trinità e Paradiso (ticket 12 euro). Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere ma non solo, un modo per lasciarsi cullare dalle note di Gragnaniello in una serata che si annuncia speciale.

Due giorni dopo, il 18 agosto, sarà la volta del Vico Premio Cabaret, presentato da Gigi e Ross con la partecipazione di Max Cavallari (Fichi d’India) e Antonio Marino (The Voice e X Factor): un contest divertente per sorridere all’estate.

VICO SOIRÈE

Una stagione nella quale Vico Equense fa risplendere i suoi borghi, a cominciare dal centro storico che da venerdì 2 agosto (altri appuntamenti nei giorni 9-15-23-30) sarà animato dalle Vico Soirèe organizzate dal Comune in collaborazione con l’Acove (l’associazione commercianti vicani). Un percorso tra arte, artigianato locale, degustazioni, fotografia, intrattenimento, laboratori, musica e pittura. Un modo per far scoprire ai turisti alcune delle più belle passeggiate vicane, le attrazioni del Vescovado, i panorami, i colori ed i sapori di Vico Equense con i prodotti a km zero “Made in Vico”. Si parte venerdì accompagnati dalla musica del cantautore Fabio Serino e con la partecipazione straordinaria dell’Associazione Lazzari e Briganti.