il Vic' Street compie 20 anni: si festeggia con un balzo nel 1920

Venerdì 18 Ottobre ore 21,00



VIC' STREET 20 ANNI

Compleanno D' Oro

VIC'STREET la storica Taverna Napoletana spettacolo arriva a 20 anni di attività!

Dal 1999 offriamo divertimento e serate spettacoli unici

20 ANNI DI NOI

EVENTO SPECIALE

INFO 081662423 POSTI LIMITATI SOLO INGRESSO IN LISTA



VIC STREET LA STORICA TAVERNA SPETTACOLO ORGANIZZA PER I SUOI 20 ANNI DI ATTIVITA' UN EVENTO STRAORDINARIO

20 LE NOSTRE CANDELINE

20 ANNI COME UNA GIOVANE VITA VISSUTA

20 ANNI DI AMICIZIE DI GIOIE E DI DOLORI

20 UN NUMERO SPECIALE

ECCO PERCHE' ABBIAMO DECISO DI FESTEGGIARLI IN MODO ORIGINALE PORTANDOVI TUTTI NEGLI ANNI 20 TRA SCINTILII PIUME DIVERTIMENTO

UN BALZO IN EPOCA AL CONFINE



NB.: CONSIGLIATO ABBIGLIAMENTO A TEMA