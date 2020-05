Viaggi nel Mistero: tour virtuali nel centro antico di Napoli

In questo periodo di stop obbligato ai viaggi, la tecnologia ci viene in soccorso permettendoci di scoprire e svelare i misteri del centro antico di Napoli.

De Rebus Neapolis Channel presenta attraverso il canale network YouTube la serie "I VIAGGI NEL MISTERO".

Programma di impianto esoterico e parascientifico, dedicato ai fenomeni inspiegabili e casi irrisolti dalla scienza 'ufficiale'. Ideato da Marianna Gagliardi e Davide Laino studiosi del paranormale ed esoterismo. Temi tratti dai Tour della De Rebus Neapolis,

all'ordine del giorno: casi di presenze demoniache, eventi paranormali, culti misterici, segreti alchemici, antichi Egizi, occulto nei luoghi sacri.



E’ gratis! Ma per noi significa la possibilità di continuare a lavorare. Se vuoi, per dimostrare il tuo sostegno, metti un like e iscriviti al canale You Tube "De Rebus Neapolis Channel". Vorremmo soprattutto continuare a diffondere cultura. Una cultura certamente 'per pochi'...per chi ama il mistero, l'occulto e ciò che NON È sotto gli occhi di tutti!

- Prima puntata:

"Il Demone e la Guglia"

https://youtu.be/DxMJQvE2mng



-Seconda Puntata

“Il Principe Nero”

https://youtu.be/noeJP6xHljs



Ne seguiranno tante altre, ma se vorrai approfondire gli argomenti trattati ed esserne protagonista in assoluto, allora non esitare, prenota una "Visita Privata" nei luoghi del mistero, lo farai con i nostri narratori dei filmati.

Puoi già prenotare una visita guidata con data da definire, nell'attesa delle nuove disposizioni regionali circa il distanziamento e il numero di partecipanti



