Via Salvador Dalì è DONNA: "Essere Donna non ha né colore né etnia"

“L’Associazione culturale IraceGroup”, in collaborazione con “l’Associazione commercianti Via Salvador Dalì” sotto la direzione artistica a cura della “InsideGROUPS” ha in programma di organizzare il giorno 8 Marzo presso il quartiere di Pianura, nello specifico in Via Salvador Dalì, l’evento “Via Salvador Dalì è… DONNA”.

L’evento si svolgerà seguendo il tema “Essere Donna non ha ne colore ne etnia”, si darà priorità quindi a festeggiare la donna prestando attenzione alla tematica delle donne migranti alle quali si darà inoltre la possibilità di esporre i propri prodotti artigianali presso determinati punti vendita associati precedentemente selezionati.

La strada sarà addobbata con mimose e verranno distribuiti omaggi alle donne che si recheranno presso i punti vendita associati.

Dal 9 al 25 Marzo tutta la mostra sarà visibile in forma stabile presso la Farmacia de Falco in Via Provinciale 20, i clienti della farmacia potranno inoltre ricevere un omaggio artigianale ispirato alla mostra secondo le modalità riportate sul regolamento.