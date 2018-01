"Via Delle Oche", in scena il giallo di Carlo Lucarelli

Dal 20 gennaio al 5 febbraio, al Teatro Il Pozzo e il Pendolo di Piazza San Domenico, va in scena:

VIA DELLE OCHE

di Carlo Lucarelli

con Lucia Rocco, Peppe Papa, Clara Bocchino

(sabato ore 21,00 domenica ore 18,30)



La Bologna ferita del ’49, una tenutaria di bordello, una prostituta bambina, un suicidio strano, ed un commissario che vuole fare il suo “mestiere” mentre un’Italia, con le ferite della guerra ancora sanguinanti, si accinge ad andare a votare. Una storia minima, di quelle che devastano la coscienza per la loro miserabile attualità. Un “giallo” che si stempera nel grigio soffocante di un incubo che si chiama realtà. Una storia di ieri, che si dipana veloce, mentre l’orologio senza lancette della vita segna implacabile sempre la stessa ora. Quella della vergogna.

Via delle Oche è uno dei primi romanzi di Carlo Lucarelli. Lo stesso autore ne ha firmato l’adattamento teatrale. E’ un “giallo” che scava nelle miserie di un Bel Paese sempre uguale a se stesso. Un paese che cambia colore solo per restare “in tinta” con quello del padrone. Un paese di sudditi che si travestono da cittadini, indossando il vestito buono della democrazia per andare alla messa. Via delle oche è un giallo politico, ma anche e soprattutto un giallo sociale. E’ la storia eterna del potere che schiaccia e della dignità svenduta con l’alibi della miseria. Ma è anche una storia che fa centro sulle donne, sull’eterno binomio della vergine puttana, intorno al quale il mondo non sa smettere di girare.

prezzo del biglietto 16 euro

INFO E PRENOTAZIONI: telefono 0815422088 - 3473607913