Vesuvio Sotto le Stelle 2019, escursioni nella natura selvatica e suggestiva del Parco

Dal 9 al 18 agosto (dalle 19 alle 23.30), "Vesuvio Natura da Espolarare" propone uno speciale appuntamento con un'escursione che condurrà i partecipanti fin nel nel cuore del Vesuvio, immersi nella sua imponenza e circondati dalla Natura selvatica del Parco.

"Sulla nostra testa - spiegano gli organizzatori - solo il cielo notturno, limpido e costellato di stelle. Andremo alla ricerca delle Perseidi, lo sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo estivo nel percorrere la sua orbita intorno al Sole.

Ci incammineremo lungo il percorso che, tra crepacci lavici e vegetazione pioniera, giunge fino alle lave del 1929, tra paesaggi mistici e affacci sulle città, e quando sopraggiungerà la notte andremo in cerca delle stelle, decine di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora.

Ricoperti dal manto costellato della notte e con il naso all'insù, tra i suoni del bosco e raccontando le gesta di grandi uomini ed esploratori, assaporeremo il vino della nostra Terra e sogneremo insieme che i nostri sogni diventino realtà"

INDICAZIONI

- Difficoltà: sentiero di media difficoltà adatto a persone abituate a camminare, in notturna, non adatto ai bambini <8 anni

- Lunghezza media : circa 4,5 km a/r

- Dislivello: 180 m

- Durata: circa 4 ore a/r compreso sosta

- Attrezzatura consigliata: scarpe da trekking o con suola non liscia, pantaloni lunghi, abbigliamento a strati, felpa calda invernale (la notte può calare l’umidità e comunque il sentiero si trova in quota ), k-way o antivento, cappello di lana, zaino (no tracolle), macchina fotografica, acqua (1,5L),

- Portare: cena al sacco, bicchiere per bere il vino.



APPUNTAMENTO: su prenotazione via mail ore 19:00 presso biglietteria del Parco- Rifugio Imbò.

(NB: i cellulari sul Vesuvio non hanno campo).

Dall'autostrada l'uscita più vicina è quella di Torre del Greco. Dall'uscita seguire le indicazioni per il Vesuvio.

INFO E PRENOTAZIONI: prenotazioni@vesuvionatura.it entro e non oltre il giorno dell'evento ore 13:00.

Le escursioni partono con un minimo di 10 persone, in caso di un numero inferiore di prenotati questi ultimi saranno accorpati in altre date (previa disponibilità) .

Ulteriori info sulle prenotazioni:

A chiusura prenotazioni, in caso di conferma oppure viceversa se il meteo fosse avverso o se non si fosse raggiunto il numero minimo di partecipanti (8), i prenotati saranno contattati telefonicamente o tramite mail.

Contributo associativo: 15 euro

Servizi: Guida autorizzata, degustazione di vino, assicurazione, tesseramento, fornitura di torce e teli tenda per l'osservazione delle stelle.