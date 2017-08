"Vesuvio, per non dimenticare": escursione sui sentieri del vulcano dopo i recenti incendi

Domenica 2 settembre, l'associazione "Costa delle sirene ASD" insieme a "Napoli Trek Vesuvio" promuove un'iniziativa dal titolo "Vesuvio, per non dimenticare", un'escursione per camminare insieme sui sentieri del Vesuvio dopo i catastrofici incendi di questa amara estate.



L'escursione, che è aperta a tutti ed è gratuita, è volta a sensibilizzare sia i fruitori dei sentieri vesuviani che le autorità preposte alla loro tutela a non dimenticare quanto accaduto e a tenere alta l'attenzione in modo da evitare ulteriori inaccettabili distruzioni.

I partecipanti saranno autonomi e liberi di indossare maglie, bandiere, striscioni identificativi del proprio gruppo.

Appuntamento alle ore 8,30 alla Valle delle delizie di Ottaviano, partenza alle ore 9,00

Percorso: Valle delle delizie, Largo Angelo Prisco, Largo della legalità, Valle dell'inferno, Rifugio Imbò, Via Matrona, Largo della legalità, Valle delle delizie

Non è prevista la salita sul cono

Sviluppo: 14 km circa - Dislivello 634 mt - Durata 6 ore circa

Si consiglia l'uso di bastoncini da trekking

Portare il pranzo a sacco e l'acqua necessaria

Prenotazione obbligatoria

Trasferimento con mezzi propri fino al punto d'incontro

Per iscriversi fornire i propri dati anagrafici ed il numero di telefono inviando un messaggio whatsapp al 366.8695024