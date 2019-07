Vesuvio in the Box: la mostra al MAV

“Vesuvio in the box” è il titolo della mostra d’arte multimediale realizzata dall’artista Gennaro Regina al MAV, in collaborazione con Scabec, dall’11 luglio al 30 settembre: 22 opere, una serie di video, un muro luminoso di 60 metri quadri per raccontare il vulcano più rappresentato nell’iconografia mondiale.

Si preannuncia come un evento culturale unico: il Vesuvio in mostra alle falde del Vesuvio, come non si è mai visto.

Nell’estate 2019 ricorre l’anniversario dei 1940 anni dell’eruzione disastrosa del 79 dopo Cristo che seppellì Pompei, Ercolano, Stabiae e Oplonti; nell’occasione il MAV di Ercolano organizza un’esposizione delle opere dell’artista partenopeo in un originale allestimento in cui si fondono i linguaggi della pittura contemporanea con quelli del racconto digitale dando vita a un’innovativa installazione di arte multimediale.