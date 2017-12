Venus In Furs in concerto al Mamamu di Napoli

Dopo oltre 50 date per promuovere il loro ultimo disco “Carnival”, nuovi concerti per i pisani Venus In Furs , che suoneranno per tutta la Penisola fino ai primi mesi del 2018.

Il 23 Dicembre il loro tour, organizzato da Locusta Booking, farà tappa per la prima volta a Napoli, in occasione del concerto al Mamamu.



Il trio rock composto da Claudio Terreni (voce, chitarre), Marco “Zorro” Doni (basso, chitarre, contrabbasso) e Giovanni “Ciancia” Boschi (batteria, percussioni) ha fatto il suo esordio nel panorama indipendente nel 2011 con “Siamo Pur Sempre Animali”, disco al quale hanno partecipato Andrea Appino (Zen Circus), Gianluca Bartolo (Pan Del Diavolo) e Francesco Motta e che ha raccolto i favori di pubblico e critica. Nel 2013 è uscito l’Ep "BRA! Braccia Rubate All’Agricoltura”, accompagnato da un tour che ha toccato tutta l’Italia e che ha visto i Venus In Furs condividere il palco con moltissimi artisti di grande livello della scena musicale italiana. Dopo quasi due anni di lavoro è stato, infine, ultimato “Carnival”, secondo album uscito nel Febbraio 2016 per Phonarchia Dischi/Audioglobe/The Orchard.



La data di Napoli sarà una delle ultime occasioni per vedere la band toscana dal vivo prima che si dedichi completamente alla realizzazione del nuovo materiale.



LINK EVENTO

https://www.facebook.com/events/1629574560418751/