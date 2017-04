"Ventriloquo si diventa": corso per apprendere le tecniche base del ventriloquismo

L'arte di far parlare i pupazzi è alla portata di tutti. Chiunque può imparare a farlo! Forse non tutti riusciranno a calcare le scene, ma sicuramente avranno la possibilità di esibirsi, anche solo per gioco, provando l'emozione di "dare vita" ad un oggetto inanimato. In questo corso Dante Cigarini insegna le tecniche base del ventriloquismo in modo semplice, pratico, ma soprattutto divertente.

Si tratta di un corso full immersion rivolto agli artisti, agli animatori, agli insegnanti, ai genitori, ai semplici curiosi e a tutti coloro che vogliono allargare la loro sfera artistica utilizzando i gesti e le parole di un pupazzo.

Programma del corso: Le quattro azioni del ventriloquo 1) Emettere una voce particolare 2) Sostituire le consonanti labiali 3) Tenere la bocca socchiusa 4) Muovere la mano in sincronia con la voce Il movimento del pupazzo La respirazione diaframmatica La scelta del pupazzo Montaggio di una breve gag di ventriloquismo da parte di ogni allievo. Orari corso: Sabato 6 maggio dalle 12.00 alle 18.00 Domenica 7 maggio dalle 10.00 alle 16.00 Dispensa: Ogni allievo che si iscriverà al corso potrà avere gratuitamente il file della dispensa (28 pagine dattiloscritte).

Dante Cigarini: E' attore e ventriloquo. Da oltre trent'anni produce e realizza spettacoli per grandi e piccini sviluppando un cammino di incontro e fusione fra teatro di figura e ventriloquismo. Nel corso della sua esperienza, che sta portando in Italia e all'estero, è stato ospite di importanti trasmissioni televisive RAI e MEDIASET. Alterna alla produzione artistica la conduzione di corsi e workshop finalizzati alla formazione professionale. E' autore di libri e pubblicazioni: La valigia delle meraviglie (ELLEDICI ), Pierin Fagiolo (CREATIV), Francigena (P.G.BO.), Ventriloquismo e Pupazzi animati (TROLL VIDEO); Spettacoli per bambini (TROLL VIDEO), Introduzione all'arte di far parlare i pupazzi (DC VIDEO), Ventriloquo si diventa (EBOOK GIOCHI DI MAGIA).

Termine ultimo per le iscrizioni 24 aprile. Per info e prenotazioni: navigantiinversi@gmail.com - 3398120927