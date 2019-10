Ventiperventi, mostra internazionale del piccolo formato

Giovedì 31 ottobre 2019 presso Lineadarte Officina creativa inaugura la Mostra internazionale del piccolo formato VENTIPERVENTI, 20 cm per 20 cm, la manifestazione giunta ormai alla undicesima edizione ha visto partecipare nel corso di questi anni oltre 2000 artisti, vi hanno aderito, francesi, brasiliani, messicani, belga, svizzeri, russi, statunitensi, giapponesi, serbi, spagnoli . Perché l’arte unisce



Ideatori e curatori di questo progetto sono Gennaro Ippolito e Giovanna Donnarumma fondatori di Lineadarte Officina Creativa.



Quest’anno l’esposizione ripropone la tematica “mettici la faccia” ovvero abbiamo chiesto agli artisti di confrontarsi con la realizzazione del proprio autoritratto, trasformando lo spazio espositivo in un mosaico per artisti autodeterminati questo per rafforzare ancora di più l’idea di Lineadarte, ovvero dar luce e voce ai molti che fanno arte svincolandosi da obblighi e lobby mercantili e da fenomeni socio – opportunistici, facendo sì che l’artista sia esso stesso autore e promotore del suo lavoro con lo scopo di porre l’attenzione sull’opera e sulla poetica, piccola o grande che sia.



Artisti partecipanti Araujo Maria Darmelii Aspide Aurora Audino Salvatore Balzano Ciro Barba Calogero Barba Vincenzo Bellucci Maria Bevilacqua Marco Bifulco Maria Bocci Rovena Bogliacino Mariella Bossi Cecilia Bucci Rossana Buffarini Tenenti Claudio Caccavale Alfonso Caetano Sirlei Candileno Pina Caravita Lamberto Carbone Antonio Carnuccio Gilda Carotenuto Umberto Caruso Mara Cecere Rosaria Cenci Fabiola Chionna Daniela Citro Mario Claude Fabien Cognigni Anna Maria Coppola Anna Cruciani Giorgia Cutolo Anna Maria D’Antonio Antonio D’Onofrio Serena Daddario Giggi Damasceno F. M. Julieta De Marchi Antonio Gherini De Palma Teo Dealessi Albina DeSiato Paco Di Martino Maurizio Di Miceli Lucia Di Sena Maria Di Trani Gabriella Donnarumma Giovanna Ecker Köhler Jeanete Esposito Maurizio Famiglietti Grazia Favaro Lara Feleppa Federica Fellino Salvatore Feriozzi Luigi Maria Ferro Davide Fidentea Piera Fogliato Lima Therezinha Forte Immacolata Franzese Rocco Furia Adriana Gambardella Stelvio Giovagnoli Angela Gubinelli Paolo Gutierrez Luiza Ippolito Gennaro Iuliucci Silvia Kronbauer Leite Jussara Lambitelli Paola Lavagnini Gloria Veronica Leonardi Silvana Liberti Federica Liccardi Stefania Liuzzi Oronzo Liz Mimì Luzzatto Tania Maggi Ruggero Magnabosco Nadia Makrucz Marcela Manciati Loredana Mancini Fernanda Manna Maria Marrali Calogero Marsigliotti Emanuele Martone Giordano Mascia Maria Medda Maria Grazia Michelotti Monica Mingaleev Marat Mitrano Annalisa Molinari Mauro Monaco Iole Montà Fernando Nadir Valvach Olmeda Melita Orecchia Pierangela Panella Franco Pannullo Rosanna Pazlevozan Hilda Perucci Patrizia Petrelli Mariella Piscitelli Maria Pisacane Fernando Presotto Vera Presotto Nadia Racioppoli Gianfranco Raucci Antonio Rea Silvia Riccio Ada Romano Mario Romualdo Luciano Ronconi Elisa Rostagno Letizia Ruggiero Giovanni Ruoppolo Luciana Sabato Marialuisa Sansone Gino (Luigi) Santi Fabio Sassanelli Antonella Saviano Agostino Savini Sara Scala Roberto scala Ugo Schettino Lucia Seghizzi Paolo Soccol Marasca Ermínia Sormani Antonio Sperandio Balconi Jane Springborn Radina Stoica Laurentiu Storto Ivana Testa Floriana Toniolo Kuhn M. do Carmo Traettino Marisa Tufano Ilia Urbani Maria Gabriela Van Der Maden Marijcke Vanfiori Eugenio Vassetti Sandra Vecchione Daniela Vella Generoso Verio Francesco Vescovi Valentina Vetrano Marzia Vianello Claudia Villani Paolo Vitiello Raffaella Vitolo Marina Yagües Pepe



La mostra internazionale del piccolo formato Ventiperventi nasce dall’idea di rilettura in chiave contemporanea di quella che era la tradizione delle “riggiole”, mattonelle maiolicate di scuola napoletana formato 20×20, che, nei secoli passati decoravano le case cittadine da quelle reali a quelle più popolari ed é proprio in queste ultime che si palesavano le soluzioni più creative, visto che si adoperavano gli “scarti” di produzione. Come risultato un collage di bellezza, creatività, unicità e diversità. Da qui quindi la necessità di far dialogare linguaggi diversi, creatività diverse, culture diverse, autori diversi.



Ventiperventi é un box metalinguistico della cultura visiva pop del ventunesimo secolo e così resterà negli anni. Tutti in dialogo e al confronto con tutti. Totalità e unicità.



La manifestazione avrà quindi uno spazio fisico che sarà la sede di Lineadarte Officina Creativa sita nel Centro Antico di Napoli in Via San Paolo 31 ed uno spazio virtuale che sarà www.ventiperventi.org .



Il nostro più sentito ringraziamento va ai 150 artisti che anche in questa XI edizione hanno voluto omaggiarci della loro presenza.



In attesa della prossima e stimolante edizione invitiamo tutti di godere appieno di ogni singola opera presente nel catalogo.



La mostra sarà visitabile presso Lineadarte Officina Creativa, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 20:00 (possono variare, verificare sempre via telefono) ed in nostop su www.ventiperventi.org



Infoline: info@lineadarte-officinacreativa.org – 3275849181 oppure 3342839785