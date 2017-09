Torna la Vendemmia Popolare al Fondo confiscato "Amato Lamberti"

Torna anche quest'anno, la ormai tradizionale Festa della Vendemmia Popolare al Fondo rustico confiscato di Chiaiano dedicato, dalla cooperativa (R)esistenza, alla memoria di Amato Lamberti.

Una sesta edizione che promette grande divertimento e di essere, ancora una volta, un importante momento di interazione e integrazione.

L'appuntamento è per domenica 1 ottobre a partire dalla 9.30 alla in via Comunale Casaputana (traversa di via Tirone).

L'ingresso all'iniziativa è assolutamente gratuito. Durante la giornata, oltre alla vendemmia, sono previsti anche momenti musicali popolari (munitevi, quindi, di tammorre, nacchere o castagnette!) e un momento di condivisione convinviale con una spaghettata con prodotti dell'orto.