Vendemmia in fattoria alla Tenuta Melofioccolo

A spasso nei vigneti della campagna per conoscere la Vite e le sue particolarità. Raccoglieremo l'uva, e passo dopo passo, a piedi nudi, prepareremo insieme dell'ottimo vino.



Una mattinata da trascorrere insieme alle famiglie, per riscoprire il piacere del contatto con la natura, conosce le tradizioni contadine ed imparare il processo di produzione del vino.



Per ridurre gli sprechi e dagli scarti creare valore, insieme nutriremo le galline con gli avanzi dell'uva, riutilizzeremo i raspi in versione artistica e, perché no, guardando la plastica come materiale durevole e non spazzatura, imbottiglieremo il vino in una bottiglietta che porterete da casa.



Costo 15,00 a bimbo, 10,00 euro il fratellino, ingresso gratuito per gli accompagnatori



22 settembre ore 10:00-12:30



Vendemmia 2- 5anni



E' richiesta prenotazione al 3511447773 o 3451620517 o info@tenutamelofioccolo.com



Consigliamo un abbigliamento comodo e vi chiediamo di lasciare i palloni a casa