Vela Day 2018: bambini in barca gratuitamente al Circolo Savoia

Per il secondo anno consecutivo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia apre le porte ai bambini che vorranno cimentarsi con la vela. L’appuntamento è per sabato 2 Giugno con Vela Day 2018, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder+Sport, Assomarinas e le Società affiliate per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela tra i più piccoli. Il Circolo Savoia aderisce all’iniziativa per il secondo anno consecutivo.

L’evento è dedicato a tutti coloro che, dai 6 anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino quanto sia affascinante il mondo della vela. Un giorno a diretto contatto con questo sport che, è l’auspicio della Federazione e dei Circoli, possa diventare un arrivederci al termine dell'esperienza.

Vela Day è gratuito per tutti. Sono previste uscite in mare con imbarcazioni minialtura nei seguenti orari: in mattinata dalle ore 11:00 alle ore 13:00, nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle 15:00. I partecipanti saranno accompagnati da istruttori federali ed esperti velisti per un’uscita in barca gratuita in tutta sicurezza, mentre i giovani già iscritti ai corsi vela del Circolo Savoia saranno a disposizione per soddisfare tutte le curiosità. Per partecipare, non occorre alcuna prenotazione: basterà presentarsi al Circolo Savoia il giorno dell’evento. Ai partecipanti, la Fiv donerà un gadget ricordo della giornata.

Il Presidente del RYCC Savoia, Carlo Campobasso, afferma: “Anche quest’anno, l’obiettivo non cambia: con Vela Day vogliamo istillare il "bacillo" della passione per la vela in quanti più ragazzi possibile senza restare chiusi nelle quattro mura del Circolo e aprendoci alla città. Per questo abbiamo voluto affiancare la Federazione Italiana Vela in questa iniziativa che, siamo certi, avrà come lo scorso anno un grande riscontro in termini di partecipazione. E chi sa se non si riuscirà a tirar fuori in futuro il prossimo vincitore dell'oro olimpico della vela italiana”.

Il RYCC Savoia organizza anche quest’anno i Corsi Vela estivi per le classi Optimist, Laser, 420, Windsurf, aperti ai ragazzi dai 6 ai 16 anni. I corsi, settimanale, si svolgeranno nel periodo che va da inizio giugno a fine luglio 2018. Ogni settimana in programma un “campus” di 5 giorni (dal lunedì al venerdì) che durerà dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Info sul sito www.ryccsavoia.it