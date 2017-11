Vasco Modena Park: al The Space il film per rivivere il concerto-record del rocker

Appuntamento imperdibile per i fan di Vasco Rossi e per tutti quelli che non hanno potuto assistere dal vivo al concerto al Modena Park, tenutosi lo scorso 1° luglio presso il parco Enzo Ferrari. È in arrivo nelle sale The Space “Vasco Modena Park. Il Film”, versione cinematografica dell’evento live che, oltre a sancire i 40 anni di carriera del celebre rocker di Zocca, con i suoi oltre 225.000 biglietti emessi (di cui 5.000 gratuiti) è considerato il concerto con il più alto numero di spettatori paganti.



Il film, diretto da Giuseppedomingo Romano (in arte Pepsy Romanoff), verrà proiettato in anteprima venerdì 1 dicembre nei cinema The Space di Belpasso (Catania), Cerro Maggiore (Milano), Corciano (Perugia), Limena (Padova), Montesilvano (Pescara), Napoli, Parma Campus, Pradamano (Udine), Quartucciu (Cagliari), Roma Parco de’ Medici, Rozzano (Milano), Salerno, Sestu (Cagliari), Silea (Treviso) e Vimercate (Monza e Brianza) e dal 4 al 6 dicembre in tutte le sale del circuito.

Oltre due ore di concerto per rivivere sul grande schermo il repertorio di una delle voci più rappresentative del rock italiano, arricchite da materiali inediti e dalle riflessioni dello stesso Vasco.