"Vasame", spettacolo dedicato alla Napoli di ieri e di oggi

La canzone scritta da Gragnaniello ed interpretata dalla voce di Arisa per Napoli Velata dona il titolo ad uno spettacolo dedicato alla Napoli di ieri e di oggi VASAME, che andrà in scena al teatro Roma di Portici il 25 maggio.

Alberico Lombardi, rileggerà infatti con emozionanti interpretazioni il repertorio napoletano di ieri e di oggi, spaziando da classici come Passione, o Voce e notte fino a successi recenti come Abbracciame o Quanno chiove di Pino Daniele. Sarà accompagnato da un'orchestra di sei elementi, e da una brava cantante Giulia Ligorio. Regista d'eccezione Gioia Miale che ha confezionato uno spettacolo in cui oltre alla musica, ci sarà spazio per momenti di recitazione, comici, e drammatici, avvalendosi degli attori Rosaria Ausiello, Teresa Esposito, Giulia Minichini e Vittorio Sirica. Spazio anche per la danza con L'Ecole et Ballet di Manuela Carrino e con coreografie del maestro Antonio Colandrea.