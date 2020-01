Variazioni Enigmatiche in scena al Teatro Cortese

Sabato 18 Gennaio alle ore 18 e Domenica 19 alle ore 18, 30, ritorna in scena a Napoli al TEATRO CORTESE ( Viale del Capricorno 4, Colli Aminei) “VARIAZIONI ENIGMATICHE” di Eric Emmanuel Schmitt per la regia di Aniello Mallardo, prodotto da Teatro in Fabula.

VARIAZIONI ENIGMATICHE è indubbiamente uno dei più bei testi teatrali degli ultimi anni.

E' un thriller psicologico, costruito per affascinare il pubblico fin dalle prime battute e lasciarlo fino all'ultimo con il fiato sospeso per scoprire il mistero che lega i due protagonisti della vicenda e che si svelerà solo alla fine dopo un crescendo di sorprendenti colpi di scena.

E' un confronto - a momenti aspro e a tratti tenero e serrato - sui grandi temi universali dell'esistenza tra i due uomini che sono indissolubilmente legati tra loro da una donna che non compare mai, pur essendo la vera protagonista della storia.

In scena Gianni Caputo e Mario Troise.

Costumi di Anna Verde

Scene di Sissi Farina

Special Price 10 Euro in prevendita con semplice prenotazione whatsupp al 3387072611 o 3387398723

