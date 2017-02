"Van Gogh patrimonio di tutti": a Capodimonte laboratori gratuiti per le famiglie

In occasione dell’ultima giornata di permanenza dei due dipinti di Van Gogh nel Museo di Capodimonte, recuperati nel 2016 dalla Guardia di Finanza, dopo 14 anni dal furto al Museo Van Gogh di Amsterdam nel 2002, i Servizi educativi del Museo di Capodimonte, con la Cooperativa la Paranza, domenica 26 febbraio, organizzano, visite con laboratorio gratuite per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. La presenza dei due Van Gogh rappresenta infatti un’occasione unica non solo per ammirare i dipinti, ma per approfondire il concetto di bene pubblico e il ruolo che hanno le istituzioni nel difendere le opere d’arte, ribadendo l’importanza di far maturare sempre di più la consapevolezza che straordinari capolavori d’arte appartengono all’umanità.

Per le famiglie che prenoteranno è previsto un itinerario al secondo piano del Museo alla ricerca delle opere che, rubate o divenute bottino di guerra, sono state riportate al Museo e restituite alla collettività. L’itinerario sarà svolto raccontando le vicende dei dipinti sotto forma di fiabe, rigorosamente a lieto fine, di cui si identificheranno anche i personaggi (protagonista, antagonista, aiutante, ecc.) e le principali “funzioni” (danneggiamento, partenza, fornitura del mezzo magico, superamento delle prove, vittoria, smascheramento, ecc.). Al termine del percorso, ogni bambino avrà un taccuino e delle matite con cui raffigurare personaggi e funzioni delle storie ascoltate.

Il progetto fa parte delle attività di promozione della mostra "Van Gogh. I capolavori ritrovati", finanziata e promossa dalla Regione Campania e a cura della Scabec.

La partecipazione all’iniziativa avverrà col solo biglietto di ingresso al museo secondo le normali tariffe (8 euro adulto intero, per bambini e ragazzi fino ai 18 anni l’ingresso è gratuito)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: tel. 081 7443714 (lun.-sab., h 10.00-17.00). Capienza massima 25 persone a laboratorio. Appuntamento nella sala accoglienza adiacente alla biglietteria.