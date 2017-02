"La Spiaggia di Scheveningen" e la "Chiesa di Nuenen": Van Gogh in mostra a Capodimonte

I quadri di Van Gogh, "La Spiaggia di Scheveningen" del 1882, e la "Chiesa di Nuenen" del 1884, rubati e poi ritrovati a settembre in una villa a Castellammare di Stabia, saranno in mostra dal 6 febbraio a Napoli per tre settimane.

Appuntamento al Museo di Capodimonte, come confermato dal direttore Sylvain Bellenger in una intervista a La Repubblica.