Valuation day a Napoli

Minerva Auctions è una nota casa d’aste, con sede a Roma, che da anni muove sul mercato opere di grande interesse per collezionisti e appassionati di gioielli, libri, arte e molto altro. Sono diversi gli ambiti di interesse di questo Valuation Day che si terrà a Napoli nei prossimi giorni.

In vista dei prossimi appuntamenti primaverili ed estivi con le aste in programma, Minerva offre l’opportunità di far valutare le opere in proprio possesso da esperti del settore. La ricerca di opere da inserire a catalogo per gli eventi in calendario è limitata a determinati settori ai fini di completare l’offerta per gli appuntamenti più attesi della stagione.



La casa d’aste è interessata alla valutazione di opere da inserire in catalogo per gli appuntamenti in programma, ovvero: libri, gioielli, orologi, dipinti antichi e dell’800, opere d’arte moderna e contemporanea e foto d’autore. Nello specifico si ritengono di interesse libri antichi e rari, stampe autografe, gioielli e orologi di pregio, diamanti e pietre preziose, opere d’arte antiche, ottocentesche e appartenenti ai filoni moderni e contemporanei, oltre che fotografie d’autore di particolare interesse.

Le opere che rientrano in queste categorie e che necessitano di una valutazione possono essere presentate a Napoli il prossimo 21 febbraio 2017 in una location prestigiosa come il Grand Hotel Vesuvio.

Minerva Auctions è interessata alla valutazione sia di opere singole che di intere collezioni, da proporre alle prossime aste di Roma.

Le valutazioni offerte dalla casa d’aste romana sono gratuite, ma limitate alla tipologia di opere sopra elencate. Per altre tipologie di opere i collezionisti possono richiedere valutazioni e stime alla casa d’aste presso la sede romana, ma non durante questo Valuation Day.



Le opere e le collezioni da valutare da Minerva Auctions vengono sottoposte ad analisi accurate tramite l’impiego di strumentazione moderna dalla tecnologia avanzata. È importante per la casa d’aste che gli oggetti vengano stimati e sottoposti a perizia nel modo più accurato possibile.

Qualora i lotti siano di interesse della casa d’aste, le opere verranno inserite nei cataloghi, redatti da personale qualificato ed esperto, affinché la presentazione al pubblico sia ottimale. I report sulle condizioni offriranno ai potenziali clienti una chiara visione dello stato dell’opera in oggetto.

Prima dei giorni dell’asta specifica tutti i lotti a catalogo verranno esposti affinché i potenziali acquirenti possano visionarli da vicino e decidere la loro disponibilità all’acquisto.



L’appuntamento a Napoli è per il prossimo martedì 21 febbraio 2017 presso il Grand Hotel Vesuvio. Le valutazioni saranno effettuate dalle ore 11.00 alle ore 18.00 presso gli spazi dedicati del prestigioso hotel napoletano.



Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web www.minervaauctions.com o contattare telefonicamente la sede romana.