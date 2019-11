Torna la Valle del Natale: mercatini, laboratori, spettacoli, elfi e Babbo Natale

Dal 23 novembre al 26 dicembre, a Torre del Greco torna la Valle del Natale con una nuova area di 10.000Mq costruita intorno ai nuovissimi mercatini natalizi.

Valle del Natale è il progetto che più fedelmente ripropone il Natale secondo la tradizione nord-europea e con un elevato contenuto didattico-formativo.

Un parco accogliente, fantastico e travolgente, adatto a tutta la famiglia, ai bambini con i loro accompagnatori, ai giovani ed ai meno giovani, con particolare attenzione ai bambini diversamente abili che saranno integrati nelle attività ludico-didattiche grazie al personale specializzato a loro dedicato. I piccoli ospiti saranno I diretti protagonisti delle attività didattiche e mai spettatori, inoltre saranno accompagnati in un percorso a tappe ricco di laboratori che ben si affiancano allo sviluppo cognitivo della loro età.

L’approccio ai Laboratori didattici, alle attività ludiche e di intrattenimento, avviene stimolando il fantastico e l’immaginario.

Ad accogliere i bambini saranno gli aiutanti di Babbo Natale e gli Elfi che li accompagneranno alla scoperta di un mondo incantato fatto di magia e stupore.

Giunto alla sua 4a edizione, Valle del Natale, premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”, allarga i propri orizzonti ed introduce due grandi novità 2019:

MyPuppit / Puppit Show

Valle del Natale ospiterà il primo laboratorio di progettazione e realizzazione di MyPuppit. I soggetti realizzati saranno protagonisti degli spettacoli Puppit Show in calendario per l’edizione 2019.

Color Lab

Qui i piccoli ospiti del villaggio diventeranno artisti, cimentandosi nella riproduzione delle ambientazioni di Valle del Natale, e le opere realizzate saranno in mostra durante tutto il periodo di attività del villaggio.

TARIFFE

La tariffa d'ingresso con la partecipazione a tutti i laboratori, gli spettacoli, la visita del parco, ai mercatini, alle attrazioni ed alla stanza di Babbo Natale è di €12 a persona (Adulti e Bambini oltre i 99cm) per tutto il giorno.

Gratis per i Bambini fino ai 99cm di altezza e per gli Over 75.

Date e Orari di Apertura

- 23 e 24 Novembre, 30 Novembre e 1 Dicembre, 7 e 8 Dicembre, 14 e 15 Dicembre, 21 e 22 Dicembre, 26 Dicembre: DALLE 10 ALLE 22

- 6 e 13 Dicembre, dal 16 Dicembre al 20 Dicembre, 23 e 25 Dicembre: DALLE 16.00 ALLE 22.00



- 24 Dicembre: chiusura