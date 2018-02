Aperitivo con l'autore: incontro con Valeria Moretti alla Libreria IoCiSto

Domenica 25 febbraio alle 12.00, presso la Libreria IOCISTO in via Cimarosa a Napoli, Valeria Moretti presenterà il suo nuovo libro: "Ecce donna, storie di illustrissime tra rosa e noir".

Valeria Moretti, autrice teatrale e radiofonica, sceglie per questo suo nuovo lavoro cinque icone, molto diverse tra di loro, per rappresentare in maniera originale e a tratti surreale l'universo femminile, cui da' voce da sempre.

Durante l'incontro - aperitivo, le letture saranno presentate da due straordinarie attrici: Imma Villa e Marcella Vitiello.

La performance musicale è affidata alla istrionica e coinvolgente Gabriella Rinaldi.