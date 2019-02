Al Madre la presentazione del catagolo Valentina Palazzari Caserta / Napoli

Giovedì 28 febbraio alle ore 18.00, nella biblioteca del Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina sarà presentato il catalogo Valentina Palazzari. Caserta / Napoli, a cura di Davide Sarchioni, che interverrà con l’artista e con il critico Bruno Corà.

La pubblicazione documenta e mette a confronto i progetti site-specific che Valentina Palazzari ha realizzato nel 2018 presso la Reggia di Caserta e la Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini (Napoli).

Alla Reggia di Caserta, nell'ambito della mostra Passaggi di stato (23 febbraio - 20 marzo 2018) di Lorenza Boisi, Regina Josè Galindo e Valentina Palazzari, curata da Bruno Corà e Davide Sarchioni, l'artista è intervenuta in due sale delle Retrostanze del Settecento con un articolato paradigma plastico e pittorico, riconducibile a diversi nuclei poetici della sua attività, in cui forme e misure erano in scala con le dimensioni ambientali degli spazi storici della reggia. Si tratta di lavori a parete a base di rete elettrosaldata, di altri in cui fa uso di putrelle e scatolati in ferro, e di grandi pitture con impronte rugginose su supporti di plastica o di tessuto. Nel vestibolo inferiore invece, Palazzari ha realizzato un'imponente forma tortile data dalla sovrapposizione di reti di ferro.

Differenti sono state le tipologie di intervento realizzate nella “Misericordiella” e i sottostanti ambienti ipogei, sede di SMMAVE-Centro per l'Arte Contemporanea di Santa Maria della Misericordia ai Vergini a Napoli, in occasione della personale Si sta come d'autunno (23 novembre 2018 - 9 febbraio 2019), curata da Davide Sarchioni, che ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 2018. Qui l'artista ha formulato un'efficace quanto originale ipotesi di interscambio formale e poetico con l'ambiente, che ha introdotto lo spettatore in una dimensione sospesa tra la storia del luogo e una sensazione diffusa di transitorietà. Nella chiesa, un grande tappeto di foglie raccolte per le strade della città e animato da un moto continuo attivato da ventilatori industriali, ha reinterpretato l'ungarettiana precarietà dell'esistenza umana. Nell'ipogeo, un intervento sonoro ha conquistato lo spazio arrecando un senso di allerta, ma anche uno stato di tranquillità e di ascolto interiore che, enfatizzando le percezioni estetiche ed emotive derivate dalla bellezza del luogo, sembrava sollecitare un ritorno emblematico all'origine della vita, quale riferimento alla possibilità della rinascita.



Scheda tecnica del libro

Titolo: Valentina Palazzari. Caserta / Napoli

A cura di: Davide Sarchioni

Testi italiano / inglese di: Bruno Corà, Davide Sarchioni

Foto di: Manolis Baboussis, Cosimo Filippini, Isaco Praxolu

Pagine 48

ISBN: 978-889643457-4

Realizzato in collaborazione con: La DI Art e Terramedia®

Sotto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee 2018



Biografia

La ricerca di Valentina Palazzari (Terni, 1975), nella varietà dei suoi pronunciamenti, muove da un'indagine sulle proprietà fisiche e le qualità estetiche di diversi materiali (prevalentemente reti elettrosaldate e plastiche da cantiere) nei processi naturali di ossidazione, di decomposizione e di trasformazione in relazione agli agenti esterni, per approfondire i concetti di memoria, spazio e tempo.

Tra le mostre e i progetti recenti si ricordano “Si sta come d'autunno” da SMMAVE a Napoli; “Passaggi di stato” nelle Retrostanze del Settecento alla Reggia di Caserta; “Opus” da MARS a Milano; “In senso antiorario” per MADE IN FORTE a Forte dei Marmi (LU); “Pirouette” nella Ex Chiesa di Santa Rita da Cascia in Campitelli a Roma.

Alcune sue opere pubbliche permanenti si trovano a Frasso Telesino (BN) e nel Parco Ex ILVA di Follonica (GR).

Vive e lavora a Roma.