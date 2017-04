Urban Distric: Pasquetta 2017 al Club Partenopeo

Dall'unione delle principali attività ristorative della città di Napoli nasce l'evento "Urban District", che si terrà il giorno di Pasquetta Lunedì 17 Aprile dalle 12 alle 24 presso il "Club Partenopeo" di Coroglio. Un'idea innovativa, un format originale, un progetto tutto da scoprire e da vivere che punta a realizzare l'idea del fare rete fra le attività produttive del nostro territorio.

Una giornata all'insegna del sano divertimento, dell'enogastronomia di qualità, del gusto e della buona musica. "Urban District" vedrà la partecipazione di Terrazza Calabritto che organizzerà un pranzo di gala su un esclusivo garden realizzato per l'occasione per 300 persone (su prenotazione). Ci sarà, inoltre, una originale area street food con delle fantastiche roulette di Muu Mozzarella Lounge, Lelena burger, Sand Sandwich & More, Giappo Sushi. Grande spazio al beverage con la degustazione di birre curata dal gruppo Leffe e gli aperitivi di qualità realizzati da Barrill, Bisi e Cantine Sociali.

"Urban District" riunisce, fra l'altro, sei amatissimi Dj Napoletani come Marco Piccolo, Enzo Capocelli, Piero Barenghi, Fabrizio Tortora, Giò Nardi, Raro & Maurizio Marengo

Non poteva mancare una Guest di assoluto livello, direttamente dall'Hotel Costes di Parigi è attesissima l'esibizione di Stèphane Pompougnac.

Anche i più piccoli potranno partecipare a "Urban District" grazie a una spaciale area bambini organizzata per l'occasione.

Partner dell'evento Caffè Amoy, Feudi di San Gregorio, Eccellenze Campane, Michele Franzese boutique.

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una Pasquetta da non perdere.