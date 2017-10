Unsane, lo storico gruppo newyorkese in concerto allo Scugnizzo Liberato

UNSANE, da New York la band che ha portato alla ribalta il genere musicale noise-core.

Il gruppo capitanato da Chris Spencer è in tour mondiale e per la prima volta suonerà a Napoli. Appuntamento il 31 ottobre allo Scugnizzo Liberato.

La serata inizierà con ben tre concerti di band napoletane che in questi anni si sono contraddistinte per originalità nel campo del metal evoluto e del punk-hardcore. I Naga, La Via Degli Astronauti e i The Radsters portano alto il nome della scena "pesante" partenopea raggiungendo livelli di notorietà anche all'estero. A seguire il Dj Set di MR. ROR decano della scena rock napoletana. Ror ci farà ballare a base di punk, indie-rock, electro e new wave per un party a-tipico denominato PARENTALIA, l'Halloween targato Scugnizzo Liberato.

Gli UNSANE, capitanati dal cantante/chitarrista Chris Spencer, nascono nel 1998 a New York. In quegli anni negli USA nasceva la scena musicale “rumorista”, detta “noise”, e ne facevano parte i Pussy Galore, gli Helmet e i Cop Shoot Cop. Immediatamente la band di Chris Spencer ne fece parte grazie al loro debut album per la prestigiosa Matador Records; un album considerato ancora oggi un caposaldo della nuova scena noise rock, nonché uno dei lavori "estremi" più influenti degli anni '90.

Dal quel momento in poi gli Unsane diventano un punto di riferimento, non solo per la scena appena nata, per tutta la scena musicale “pe(n)sante” che in quegli anni aveva uno stuòlo di affezionati su scala mondiale.

Dopo la morte per overdose da eroina del primo batterista, sostituito da Vinnie Signorelli (Swans e Foetus), il gruppo registra e pubblica Total Destruction, nel 1994 e quindi il terzo Scattered, Smothered & Covered nel 1995 tramite Amphetamine Reptile. Quest'ultimo è probabilmente il più conosciuto e grazie anche al singolo Scrape e al suo videoclip [GUARDA].

Dopo altri tour, tra cui un'apertura agli Slayer, nel 1998 fanno uscire Occupational Hazard per la storica label metal Relapse Records. La band si scioglie per riformarsi nel 2003 pubblicando prima un greatest hits, Lambhouse, e poi il quinto album ufficiale, Blood Run, nel 2005. Il sesto disco, intitolato Visqueen, è per la Ipecac Recordings di Mike Patton dei Faith No More mentre nel 2010 pubblicano un EP, Coextinction Recordings 1, contenente tre inediti. Il 20 marzo 2012 esce il loro settimo album in studio, intitolato Wreck, per la Alternative Tentacles di Jello Biafra dei Dead Kennedys, contenente tra gli altri brani una ri-registrazione di Pigeon (già nell'EP del 2010) e una cover dei Flipper, Ha Ha Ha.

Il 2017 è l'anno del gran ritorno per gli Unsane.

Firmano per la label americana Southern Lord Recordings che accortasi dell'ottimo materiale registrato decide di pubblicarlo a settembre scorso. Con "Sterilize" gli Unsane tornano a far parlare positivamente di una dei gruppi caposaldi del noise-rock mondiale. Con quasi trent’anni di carriera alle spalle hanno portato una ventata di novità con il loro durissimo sound dai ritmi alienanti, estremizzati dalla grande voce di Chris Spencer.

Gli Unsane in questi mesi sono in tour mondiale che toccherà anche l'Italia e oltre a Milano, Roma e Bologna per la prima volta nella loro storia suoneranno a NAPOLI.

Sarà quindi un live di presentazione del nuovo album, ma anche una buona occasione per ascoltare gli incredibili brani del passato.

La line-up è formata da:

Chris Spencer - guitar/vocals; Dave Curran - bass/bocals; Vinnie Signorelli - drums.