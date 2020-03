In libreria "Uno scugnizzo perbene" di Fabio Esposito: la storia di un sogno diventato realtà

Sarà in libreria dal 17 marzo Uno scugnizzo perbene di Fabio Esposito (Mondadori Electa).

Il ritratto di un imprenditore napoletano, giovane e intraprendente, determinato a trasformare con il suo lavoro e il suo entusiasmo un marchio di moda in un brand apprezzato nel mondo.

Dall’atelier di famiglia alle giornate trascorse nei Quartieri Spagnoli, da scugnizzo vivace a padre affettuoso e marito innamorato, la storia appassionata di un sogno diventato realtà.

Originario di Napoli, dove l’azienda di famiglia è sorta e di cui è il direttore creativo, Fabio Esposito ci racconta il viaggio che lo ha portato a trasformare la passione per la moda e la creatività sartoriale, ereditata dalla nonna materna, in una sfida imprenditoriale vinta con indiscusso successo.

Un racconto da cui emerge la sincerità di questo giovane manager, «brontolone, testardo e ribelle», come ama definirsi, che ci porta per mano tra i ricordi più belli e commoventi della sua famiglia. Nonna Elisa, sarta e creativa, gli trasmette la passione per le stoffe, l’ago e il filo. Il padre gli passa la capacità imprenditoriale. La madre non gli fa mancare mai il suo affetto e lo incoraggia a essere se stesso. Complice il fratello Roberto, un punto di riferimento costante nella vita di Fabio, agli inizi degli anni Duemila l’attività di famiglia diventa un brand sempre più noto e apprezzato per la sua versatilità: è nato Coconuda. Ma in questo libro non si parla solo di lavoro: l’universo di Fabio Esposito ci fa scoprire la sua passione per il calcio – è un grande tifoso del Napoli – e l’ammirazione incondizionata per Maradona.

Tra aneddoti adolescenziali, primi amori sui banchi di scuola e pomeriggi indimenticabili con i coetanei dei Quartieri Spagnoli, lo scugnizzo diventa grande. E anche padre, incondizionatamente legato ai figli. Restio alle luci della ribalta, è riuscito però a stupirci comparendo con Marcella, oggi sua moglie, nel reality Temptation Island Vip, e più di recente come protagonista dello show Tienda: missione bellezza, in onda su Real Time. Un amore profondo, una lunga vicenda di sacrifici, rinunce e «pochi attimi di felicità».