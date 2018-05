Unknown figures, mostra personale di Davide Ciaramella

Venerdì 8 Giugno, alle ore 18:30, presso la galleria d’arte Salvatore Serio, in via Oberdan 8 a Napoli, nei pressi di piazza Carità, sarà inaugurata la mostra personale di Davide Ciaramella, giovane artista partenopeo, a cura di Serena Calò. L’artista sviluppa la sua riflessione sulla problematica della perdita d’identità e sull’assenza di una sintesi nella frammentazione di questa, operata dalla società contemporanea, attraverso un filtro esistenziale, privilegiando principalmente un linguaggio grafico e pittorico figurativo. La creazione di esperienze estetiche che danno forma a stati emotivi condivisibili, la riflessione sulla perdita di identità, la frammentazione dell’immagine di se e la ricerca spasmodica per il recupero di un’unità della persona, sono alcuni dei punti su cui si sviluppa la sua ricerca. Unknown figures è un’indagine che si dispiega attraverso un percorso che parte da un segno grafico pensato. Decontestualizzate da qualsiasi riferimento spaziale e temporale, queste opere trasmettono un senso di sospensione che proietta il fruitore in una dimensione di ascolto e autoriflessione. La serie dei “negativi” prodotti da Davide Ciaramella, figure plasmate dalla luce che emergono dall’oscurità o dalla profondità del proprio io, ci immergono in una dimensione di conforto e allo stesso tempo di messa in discussione, ponendoci in uno stato precognitivo di totale sospensione interiore. Attraverso una elaborazione del concetto di non finito, l’artista lascia la caratterizzazione dei volti al fruitore che così è invitato in modo attivo al confronto con l’opera e a completarla immaginando una storia.



Sarà possibile visitare la mostra fino al 18 Giugno 2018.



Biografia



Davide Ciaramella nasce nel 1991 a Napoli, dove studia con Rosaria Matarese nei primi anni di formazione artistica. Frequenta l’Accademia di Belle Arti, dove incontra Rino Squillante, con cui si diploma al 1°e 2 ° livello in Pittura. Co-founder nel 2017 insieme all’artista Vittorio Valiante di Picart lab, factory di giovani talenti nell’ambito del disegno e della pittura, presso Palazzo Venezia a Napoli. Espone in diverse collettive tra cui Imago Mundi - Per Luciano Benetton nel 2016, a cura di Chiara Pirozzi, Museo MADRE, Napoli. Finalista per il Premio Nocivelli a Brescia. Nel 2012 vince il Concorso d’Arte Contemporanea presso la galleria d’arte La Saletta,a Garbagnate Milanese (Mi) e ottiene una mostra personale. Nel 2014 è, con una mostra personale, alla Pinacoteca d’Arte Moderna Le Porte, a Napoli.

Gallery