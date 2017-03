All'Orto Botanico torna "L'Universo delle farfalle"

All'Orto Botanico di Napoli torna l'appuntamento con l'Universo delle Farfalle, promosso da Etoile Produzioni.

Un evento per tutti ma soprattutto per i più piccoli, che verranno catapultati in questo mondo spesso sconosciuto ma di gran fascino, magia e tanti tanti colori.

Protagoniste degli splendidi esemplari di Farfalle provenienti da tutto il mondo.

Sarà possibile ammirare le farfalle in tutte le fasi della loro trasformazione e vederle svolazzare intorno regalerà emozioni uniche!

Orari: tutte le domeniche di aprile da 2 al 30 dalle 09.30 alle 13.00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Etoile produzioni

3338564409

3319332898

081-5096335