Universiadi, sul Lungomare le finali di Tennis il 12 e 13 luglio

Si disputeranno venerdì 12 e sabato 13 luglio le finali del torneo di Tennis della 30^ Summer Universiade, al Circolo del Tennis sul Lungomare Caracciolo, una delle location più suggestive dei Giochi.

Domani alle ore 9 parte la corsa alle medaglie. Sabato 13 luglio è attesa alle 14 la finale di singolo femminile, alle 18 il finale di singolo maschile e alle 20 il gran finale con il doppio misto.

In attesa del tabellone definitivo delle semifinali, sono già tra i primi quattro l’uzbeko Sultanov che affronterà domani il francese Poullain per il torneo maschile, mentre, per quello femminile, gli atleti Sato (Giappone) e Jundakate (Thailandia).

Per il doppio, nel maschile si giocano un posto in finale Shimambukuro/Ito (Giappone) – Hong/Shin (Corea Sud) e Wu/Xu (Cina) – Fayziev/Sultanov (Uzbekistan). Nel femminile è sfida tutta asiatica: Guo/Ye (Cina)-Morisaky/Sato (Giappone) e Vhong/Maggie Ng (Hong Kong)-Lee/Lee (Taipei).

Per vivere le emozioni del torneo e partecipare alle finali, i ticket sono disponibili sulla piattaforma on-line https://universiade2019napoli.vivaticket.it/ita, nei punti vendita selezionati o direttamente al botteghino dell’impianto.