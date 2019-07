Universiadi, Pallanuoto: Settebello e Setterosa in semifinale, appuntamento il 12 e13 luglio

Missione compiuta. L’Italia ha centrato l'obiettivo delle semifinali di pallanuoto nei tornei maschile e femminile della 30^ Summer Universiade.

Ingresso trionfale in zona medaglia per Settebello e Setterosa. Liquidate in scioltezza le avversarie dei quarti. Capobianco e compagni si sono agevolmente sbarazzati della Francia alla Stadio del Nuoto di Caserta, trascinati dall’entusiasmo del pubblico di casa. Eloquente il finale; un 13 a 9 che non ammette discussione. Analogo trattamento, a Casoria, è stato riservato dalle donne all’avversario di turno, il Giappone, superato con un brillante 12 a 8 finale.

In semifinale gli uomini affronteranno la Russia. L’atteso confronto si giocherà sabato 13 luglio alle ore 12 alla Piscina Scandone. Nell’altra semifinale saranno di fronte USA e Ungheria. Il Setterosa, invece, ritornerà in vasca, sempre alla Scandone, venerdì 12 luglio alle 18 per affrontare in semifinale il Canada. Dall’altra parte del tabellone si daranno battaglia Ungheria e Russia.