Universiadi, volley maschile: Italia in finale, sabato 13 luglio si gioca per l'oro

In scioltezza, faticando il giusto, ma rispettando alla lettera il pronostico, l’Italia batte con un sonoro 3–0 (25-16, 25-21, 25-18) anche la Francia facendo così il suo trionfale ingresso in Finale dove domani sera (13 luglio), sempre al Palasele di Eboli, si giocherà la medaglia d’oro in finale contro la Polonia che a differenza degli azzurri ha dovuto faticare più del previsto per abbattere la coriacea resistenza della Russia liquidata solo al tie break.

Tutt’altra musica quella suonata dalla squadra allenata da Graziosi nella seconda semifinale del torneo di volley maschile della 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Tranne che nella parte centrale del secondo set, quando la Francia ha raggiunto il massimo vantaggio (11–6), la partita non è stata in discussione con i transalpini che non hanno mai concretamente impensierito Bono e compagni, fin qui protagonisti di un percorso netto con appena due set persi in occasione dell’appassionante match contro l’Argentina vinto in rimonta al tie break nella fase a gironi. Superato anche lo scoglio francese l’Italia giocherà per l’oro domani sera, alle 20.30, sempre nel catino del Palasele di Eboli. L’ultimo successo dell’Italia all’Universiade risale all’edizione del 1970 svoltasi a Torino.