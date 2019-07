Universiadi, Italvolley femminile in finale: si gioca venerdì 12 luglio

La finale più attesa. Saranno Italia e Russia a contendersi la medaglia d’oro del volley femminile.

Appuntamento già fissato per venerdì 12 luglio alle 20.30 al PalaSele di Eboli, che per l’occasione farà registrare il sold out. Nell’impianto già consacrato al gotha del volley previsti oltre tremila spettatori, pronti a sostenere l’Italvolley a caccia della medaglia d’oro.

In semifinale la giovane Italia del coach Paglialunga non ha faticato più di tanto a superare la resistenza dell’Ungheria, autentica sorpresa del torneo. Con un brillante 3 a 0 (15-25, 16-25,16-25) le azzurre hanno fatto così il loro ingresso trionfale in finale, dove ad attenderle c’è l’avversario storico: la Russia. Centrato l’obiettivo dall’Italvolley rosa, ora l’attenzione si sposta sugli uomini di coach Graziosi che domani sera (11 luglio), sempre ad Eboli con inizio alle ore 20.00, affronteranno nei quarti di finali il Portogallo.