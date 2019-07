Universiadi, tre appuntamenti con il Carosello Storico dei Carabinieri a Cavallo

Non solo il normale lavoro di perlustrazioni del territorio nazionale per il 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo che in questa Universiade concorre ai servizi di ordine pubblico e di rappresentanza ma sarà anche presente a Napoli, Cercola e Caserta con esibizioni in diverse attività montate.

Il primo appuntamento è per giovedì 11 Luglio alle 19, quando un reparto di formazione del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo sfilerà in alta uniforme sul lungomare di Napoli fino a Piazza Plebiscito. Qui il complesso musicale eseguirà un breve concerto. Il Reggimento sarà accompagnato dalla mascotte “Briciola”, cagnolino di razza meticcia successore della prima mascotte ufficiale “Trombetta” donata come portafortuna negli anni settanta da scugnizzi napoletani.

Secondo appuntamento venerdì 12 Luglio alle 20 presso lo stadio “G. Piccolo” di Cercola, dove il gruppo Squadroni “Pastrengo” metterà in scena il carosello storico. Accompagnati dalle musiche della Fanfara a cavallo, i Carabinieri rievocheranno i momenti più importanti della storia dell’Arma e concluderanno l’esibizione con un’azione di combattimento tra due schieramenti che terminerà con lo scontro finale.

Si chiude sabato 13 Luglio alle 17.30 nei pressi della Reggia di Caserta dove il reparto si esibirà in figure tratte dal carosello storico accompagnato anche questa volta dalle musiche della Fanfara a cavallo.