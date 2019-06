A Napoli arrivano le Mini Universiadi: sport e divertimento per i più piccoli

Si chiamano Summer MiniUniversiadi e si affiancano alle tantissime competizioni che si terranno a Napoli e in Campania fino al 14 luglio per l’evento internazionale sportivo dell’anno. Un progetto speciale, voluto dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e realizzato dalla società inhouse Scabec, per coinvolgere e far partecipare i ragazzi delle periferie e alcuni dei minori coinvolti in attività di recupero sociale e di formazione. Un progetto che vede la realizzazione di un ricco programma di eventi e attività sportive per una lunga “maratona di divertimento”, ma anche l’occasione per ripristinare o per realizzare lavori di manutenzione straordinaria di alcuni impianti e campetti polivalenti.

A dare il via al progetto è stata la regata di “Scugnizzi a Vela”, salpata dalla Darsena Acton di Napoli il 24 giugno per arrivare nel Golfo di Salerno attraccando al Molo Manfredi. Decine di ragazzi a bordo della nave scuola a vela Bliss, sequestrata per reato d’immigrazione clandestina e affidata alla Giustizia minorile per la realizzazione del progetto di integrazione “I mestieri del mare”. Scugnizzi a vela, che coinvolge i ragazzi provenienti dal centro minorile di Nisida e dalle comunità alloggio L’Aquilotto, il Germoglio, il Girasole e il Traguardo, è organizzata dall’omonima associazione in collaborazione con la Marina Militare, il Centro Giustizia Minorile della Campania, le autorità portuali, il Comune di Napoli e la città metropolitana.

La regata degli Scugnizzi darà il via anche alle attività in quattro aree periferiche di tre città campane, con tre presidi tra Napoli, Caserta e Salerno, individuati nelle parrocchie già attive nella promozione dello sport e riferimento dei territori, da sempre impegnate in attività di animazione e di formazione dei ragazzi dai 5 ai 14 anni. Per Barra e San Giovanni è stato coinvolto anche il CSI di Napoli Centro sportivo italiano, che già collabora con le due realtà e che curerà tutte le attività sportive che si svolgeranno in questi quartieri compresa la fiaccolata in programma il 28 giugno, con la partecipazione di tedofori delle Universiadi.

Tornei di basket, tennis da tavolo, giochi d’acqua, beach volley, street basket, tiro con l’arco, dodgetball si terranno fino al 13 luglio. Coinvolte a Napoli le parrocchie del Sacro Cuore di Barra e di San Giuseppe e Madonna di Lourdes di San Giovanni a Teduccio nel Rione Villa; Salerno la parrocchia di Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo, a Caserta la parrocchia di Maria SS del Carmine e San Giovanni Bosco nel rione degli Aranci. Durante gli incontri sportivi sarà inoltre attivato in collaborazione con le Asl e con la Direzione scolastica regionale un presidio per la promozione della salute tra i giovanissimi e dei corretti stili di vita, in particolare legati all’alimentazione e alla prevenzione.

In ogni parrocchia la Regione Campania attraverso la Scabec realizzerà dei corner con schermi e proiettori per assistere in diretta in grande stile alle gare e alle cerimonie di premiazione delle Universiadi.

SALERNO 24 giugno - 14 luglio 2019

Orari delle attività:

dalle 09.30 alle 12.00 attività ludico-sportive

dalle 18.30 e in orario serale: eventi e tornei

Sedi: Sale e Sagrato della Parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo Salerno , Campetto della Parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo di Salerno, Area pedonale in prossimità di Via Achille Napoli, Parrocchia Santa Margherita e San Nicola del Pumpulo di Salerno

Fascia di età prevista: 5-12 anni

Attività: Saranno a cura della Parrocchia e per essa della Cooperativa Saremo Alberi. Il sagrato della Parrocchia Santa Margherita diventerà un vero e proprio palcoscenico: sarà luogo della cerimonia iniziale e di quella finale e, durante tutta la manifestazione, ospiterà gli incontri con atleti e personaggi dello sport e non solo.

NAPOLI, BARRA 24 giugno - 12 luglio 2019

Orari delle attività: Tornei dalle 10.00 alle 12.00

Sedi: piazzale parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Barra, campetto da gioco polivalente in corso di allestimento

Fascia di età prevista: 9-16 anni circa

Attività: Interventi di adeguamento del cortile parrocchiale alle attività delle Mini-Universiadi (pavimentazione e delimitazione del campo di pallavolo, basket e calcetto; fornitura di attrezzature sportive) a cura della Parrocchia con finanziamento della Regione Campania attraverso la Scabec. Le attività ludico-sportive saranno a cura della Parrocchia e del CSI – Centro Sportivo Italiano

NAPOLI, San Giovanni a Teduccio 24 giugno – 12 luglio 2019

Orari delle attività: Tornei dalle 17.00 alle 20.00

Sedi di Svolgimento: Parrocchia San Giuseppe e Madonna di Lourdes del Rione Villa a San Giovanni a Teduccio

Partecipanti: 400 circa - fascia di età prevista: 9-16 anni circa

Attività: Le attività ludico-sportive saranno a cura della Parrocchia e del CSI – Centro Sportivo Italiano Fornitura di attrezzature sportive a cura della Parrocchia con finanziamento della Regione Campania attraverso la Scabec. La Scabec fornirà: un defibrillatore, uno smart tv per seguire le Universiadi dalla sede parrocchiale

CASERTA 4-13 luglio 2019

Orari delle attività: I tornei saranno realizzati dalle 18.00

Sedi di Svolgimento: campetto da basket in corso di allestimento presso il Rione degli Aranci – zona 167 e trade adiacenti il campetto sportivo

Attività: Realizzazione di un playground da basket nel Rione degli Aranci, zona 167 a cura del Comune di Caserta, con finanziamento dei lavori della Regione Campania attraverso la Scabec Saranno realizzati tornei di basket e mini-basket a cura della Parrocchia Maria SS. del Carmine e San Giovanni Bosco, sita in Via dei Ginepri (Caserta), e delle associazioni del territorio

Trasmissione delle gare delle Universiadi

Dal 3 al 14 luglio la Scabec favorirà presso le sedi parrocchiali la trasmissione delle diverse gare delle Universiadi, attraverso il collegamento in streaming con smart tv o sistema di proiezione.