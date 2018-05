Universiadi, parte la caccia all'esercito dei volontari

Pochi clic per ritagliarsi un posto in prima fila a Napoli 2019 e vivere da volontario l'esperienza di un grande evento internazionale come l'Universiade. Sarà attivo dal 22 maggio, sul sito ufficiale della manifestazione (www.universiade2019napoli.it), il nuovo portale dedicato alla registrazione della propria candidatura per far parte dell'esercito dei volontari. Sarà sufficiente cliccare sulla sezione volontari del portale e compilare una scheda.

La selezione è rivolta a giovani e meno giovani, purché maggiorenni, da impiegare in tutti gli impianti sede di eventi, nel villaggio atleti, nei servizi sanitari e di 'delegation service' oltre che in tutti gli altri aspetti relativi alla manifestazione. Le iscrizioni andranno avanti per mesi, fino a scremare i 10000 profili richiesti.

'Join us, meet the world' lo slogan scelto per il programma volontari, a indicare lo spessore internazionale della manifestazione in programma nel capoluogo partenopeo dal 3 al 14 luglio 2019. Il programma è rivolto a tutte le persone di nazionalita' italiana che abbiano compiuto la maggiore età entro aprile 2019 e dara' la possibilità di frequentare corsi di formazione. E' richiesta, inoltre, la disponibilità a impegnarsi per un minimo di cinque giorni durante l'evento.

Le università campane saranno un bacino importante da cui attingere. Ecco perché già da mercoledì 23 prende il via un tour negli atenei della Campania a caccia del profilo giusto con il coinvolgimento di alcuni testimonial d'eccezione che presenteranno il programma volontari. Come Massimiliano Mandia, arciere azzurro alle Universiadi di Taipei 2017, che sarà mercoledì all'università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Tappa successiva del tour mercoledì 30 maggio alla Federico II di Napoli. Le presentazioni continueranno poi a giugno con la visita all'Università degli Studi di Salerno, dove la settimana scorsa è stata posta la prima pietra per i lavori al Campus sportivo di Baronissi, sede che ospiterà' le gare di scherma. A seguire, a partire dal mese di settembre, il tour si concluderà con le visite alle Università degli Studi "L'Orientale", "Parthenope" e "Suor Orsola Benincasa" di Napoli e all'Università degli Studi del Sannio di Benevento.

Tutti gli impianti in cui si terranno gli eventi, distribuiti tra le cinque province campane, sono consultabili sul sito: https://www.universiade2019napoli.it/?page_id=1483