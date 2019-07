artecard: con l'app tutti gli eventi culturali per l'Universiade Napoli 2019

Da oggi è possibile scaricare l’app eventi >artecard e al suo interno consultare le principali iniziative culturali che si svolgeranno durante la 30^ Summer Universiade Napoli 2019. Gli eventi coinvolgono alcuni tra i principali luoghi della cultura che fanno parte del circuito campania>artecard, il pass turistico promosso dalla Regione Campania che permette di visitare i luoghi culturali presenti sul territorio e viaggiare a bordo del trasporto pubblico di Unico Campania.

Nello specifico, l’applicazione offre la possibilità di consultare alcune tra le principali iniziative che verranno organizzate fino al 14 luglio, tra cui:

- Casa Campania, un luogo dinamico condiviso per atleti, turisti e cittadini. Ha lo scopo di promuovere il territorio – attraverso un’area campania>artecard – e le eccellenze enogastronomiche locali. Sarà dotata di uno spazio di realtà immersiva provvisto di strumentazioni multimediali, che faranno rivivere ai visitatori le bellezze culturali e paesaggistiche della regione, e di uno spazio talk/eventi in cui ospitare artisti, musicisti e personaggi di spicco nel panorama sportivo e culturale della Regione Campania.

- L’amica geniale. Visioni dal set, mostra fotografica di Eduardo Castaldo esposta al Museo d'arte contemporanea Donnaregina (Madre) di Napoli a cura di Silvia Salvati e Andrea Viliani, iniziativa presentata da Film Commission Regione Campania e la Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee. La mostra si sviluppa tra le sale del Madre, il museo d’arte contemporanea della Regione Campania, la Biblioteca Giulio Andreoli e le strade del Rione Luzzatti a Napoli- che fanno da sfondo alla saga letteraria firmata da Elena Ferrante, pubblicata in Italia da Edizioni E/O, e alla prima stagione della serie televisiva diretta da Saverio Costanzo, una serie HBO – RAI FICTION e TIMVISION, prodotta da Fandango e Wildside in collaborazione con RAI FICTION, TIMVISION, HBO Entertainment, in co-produzione con Umedia e distribuita internazionalmente da Fremantle in collaborazione con Rai Com.

Artecard è stato realizzato da Indracompany e promosso da Scabec, società in house della Regione Campania che da 15 anni si occupa di valorizzare e promuovere i beni culturali regionali. L’app è disponibile gratuitamente per piattaforme iOS e Android.