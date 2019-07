Universiade: concerti, arte e fitness al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte è pronto ad accogliere atleti e delegati delle 118 nazioni partecipanti alla 30^ Summer Universiade.

Dal 10 luglio sarà a disposizione degli atleti e dei cittadini l’area fitness all’interno del Bosco: “Lo sport e il benessere, sia fisico che mentale, sono obiettivi della direzione del Museo e Real Bosco di Capodimonte, in aggiunta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio, della cultura e dell’ambiente” - spiega il Direttore Bellenger - “Il Bosco di Capodimonte, il più grande parco urbano in Italia, è il contesto perfetto per il relax grazie ai suoi 134 ettari di spazio verde e il suo prezioso giardino storico, con più di 400 specie di piante. Per l’Universiade Napoli 2019 la Regione Campania ha finanziato un’area fitness di 2.5 chilometri con 15 postazioni attrezzate per il riscaldamento muscolare e per l’allenamento cardiovascolare”.

I circa 8mila delegati potranno inoltre visitare, al prezzo ridotto di 8 euro (anziché 14), la mostra record “Caravaggio Napoli”, curata da Maria Cristina Terzaghi e Sylvain Bellenger, in cui 5 lavori di Caravaggio sono abbinati a 21 dipinti di artisti che sono stati influenzati dallo stile innovativo dell’artista.

Infine, il 7 e 8 luglio alle 19.30 si terrà un imperdibile concerto ideato dal Maestro Roberto De Simone ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti: in programma una prima esecuzione italiana della Serenade n. 8 K. 286 Re maggiore per quattro orchestre di W. Amadeus Mozart, la Serenata Napolitana di Enrico De Leva-Salvatore di Giacomo per mezzosoprano, coro femminile e tre fisarmoniche (orchestrazione di Roberto De Simone) e una prima esecuzione assoluta di Capomonte poema fotografico d’un valzer digiacomiano per orchestra, coro e quattro pianoforti del M° De Simone.