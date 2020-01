Uniti per Rico, a Mugnano un grande concerto solidale con tanti artisti

Proseguono a Mugnano le iniziative solidali in sostegno del piccolo Rico. Il bimbo di 5 anni, dovrà sottoporsi a un importante intervento in Olanda a causa di una rara malattia genetica al cuore, chiamata cardiomiopatia ipertrofica ostruttiva, che può essere asintomatica e provocare la morte improvvisa.

E proprio per continuare a raccogliere fondi utili all'operazione che consentirà a Rico di poter crescere come tutti gli altri bambini, il 2 febbraio è in programma un grande concerto presso il Teatro Comunale (c/o Complesso scolastico Filippo Illuminato in via Cesare Pavese Traversa I, 123) della cittadina a nord di Napoli.

Uno straordinario evento solidale, reso possibile grazie alla generosità di tanti grandi artisti del territorio: gli 'O Rom, Daniele Sepe, Maurizio Capone, Zulù (99 Posse), Massimiliano Jovine (99 Posse), Ciccio Merolla, Valerio Jovine, Massimo Ferrante, I Desideri, Pietrarsa & Mimmo Maglionico, Mujeres Creando, Antonella Maisto, RFC, Sing Covertura, Simone Lino, Otruf & Beatmas, Salvatore Gisonna (Made in Sud).

Presenta la serata, Michele Chianese.

Il costo del biglietto è di 10 euro e l'intero ricavato della serata sarà devoluto per l'intervento cui dovrà sottoporsi il piccolo Rico.

Biglietti disponibili presso:

MISTER COFFEE BAR (VIA CRISPI 8 - MUGNANO)

info: 0815764488 - 3343595590