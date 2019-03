UniStem Day 2019: una giornata di confronto su conoscenza e innovazione

Torna UniStem Day, la giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori, organizzata dal Centro UniStem a partire dal 2009, nata da un'idea della senatrice a vita Elena Cattaneo, che vede l'Università degli Studi di Napoli Federico II protagonista.

L'evento si terrà venerdì 15 marzo alle 9 nell'Aula Carlo Ciliberto del Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo e sarà, ancora una volta, un'occasione per l'apprendimento, la scoperta, il confronto sui temi della conoscenza e dell'innovazione a partire dalla ricerca sulle cellule staminali. Lezioni, discussioni, filmati, visite ai laboratori ed eventi ricreativi.

L'undicesima edizione vedrà il coinvolgimento di 99 Atenei e Centri di Ricerca in Australia, Austria, Colombia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Spagna, Svezia, Ungheria.

L'UnistemDay federiciano sarà presentato da Rossella Costa e coordinato dalle docenti Marianna Crispino, Carla Perrone Capano, e Floriana Volpicelli. Ad inaugurare la giornata saranno i saluti del Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base della Federico II, Piero Salatino.

Come di consueto spazio agli studenti presenti, al confronto, alle idee e alla musica, con Maurizio Capone che suonerà dal vivo con strumenti multipotenti. Non a caso la mattinata sarà caratterizzata da seminari scientifici svolti da scienziati di fama internazionale, R. De Fez, E. Di Schiavi, A. Risitano, su temi che spaziano dalla ricerca sulle malattie neurodegenerative, alla cura delle leucemie attraverso le cellule staminali emopoietiche, e alle "fake news" sugli OGM.Ma i veri protagonosti della giornata napoletana saranno gli oltre 600 giovani alunni delle scuole superiori campane che saliranno sul palco per parlare dei diritti umani e del loro modo di guardare alla scienza, attraverso canzoni, narrazioni o brevi sketch. Nel corso della mattinata, Napoli sarà rappresentata in molti suoi aspetti: i ragazzi del quartiere Sanità di Napoli racconteranno le tante attività di cui sono protagonisti, e un cantautore napoletano farà nascere musica dai bidoni della spazzatura e dai manici di scopa.

Le scuole che parteciperanno alla giornata sono:

Liceo Scientifico Statale "Leon Battista Alberti", Liceo Statale "Tito Lucrezio Caro", Liceo Scientifico-Linguistico Statale "Cuoco - Campanella", Istituto di Istruzione Superiore "don Lorenzo Milani", Liceo Statale "Gandhi", Liceo Scientifico Statale "Arturo Labriola", Liceo Statale "Mazzini", Scuola Militare Nunziatella, Liceo Statale "Eleonora Pimentel Fonseca", Istituto Superiore Statale "Pitagora", Istituto Istruzione Superiore "Giancarlo Siani", Liceo Ginnasio Statale "G. B. Vico", Liceo classico "Vittorio Emanuele II".

UniStem è il Centro di Ricerca Coordinata sulle Cellule Staminali dell'Università degli Studi di Milano, fondato nel 2006 da E. Cattaneo, G. Cossu, F. Gandolfi e Y. Torrente, ai quali si unisce G. Testa dal 2015. Il Centro ha l'obiettivo di integrare, coordinare e promuovere l'accesso alle informazioni relative allo studio delle cellule staminali e del loro potenziale applicativo. UniStem Day si inserisce tra le attività di divulgazione scientifica sulle cellule staminali promosse dal Centro UniStem e festeggia quest'anno la sua undicesima edizione.