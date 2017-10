UNINA Horror Party: Halloween per universitari all'Arenile di Bagnoli a tema "It"

Martedì 31 Ottobre

UNINA HORROR PARTY @Arenile di Bagnoli - IT

START ORE 22.30

L'unico e inimitabile evento dedicato agli studenti universitari. La location sarà l'Arenile di Bagnoli, il locale giusto per ospitare questo mega party che ogni anno aumenta il proprio numero di partecipanti.

Dopo 30 anni, come racconta la leggenda Pennywise si è risvegliato! Il celebre film IT torna al cinema, ma sarà soprattutto nella cornice dell’Arenile nella notte di Halloween. Le sue origini sono ignote: It permane in uno stato di riposo, risvegliandosi ogni 27-30 anni per sfamarsi. Il suo risveglio dal letargo sono sempre scanditi da varie tragedie. Adesso che è tornato a farci visita, siete pronti per affrontare la più macabra delle notti di Halloween?

Scarica l'invito digitale su http://qr.w69b.com/g/nUEd4sCI0

Compilando tutti i campi per mail riceverai la tua partecipazione all'evento.

- Live in preserata

• Vintinove e Trenta

• Roberto Ormanni & il Quartet

• Not Yet

- DJ'S

• Alex Romeo

• Giorgio Bracci

• Irene Ferrara

• Umile Nicoletti

- Voice show

Lee Rush

Ingresso

Free entro le 23.30