Una tavolata lunga un chilometro per le strade del centro antico

Sabato 30 settembre 2017 a Napoli in Via Pallonetto a Santa Chiara, dalle ore 13 alle ore 16,00, si terrà “#unatavolalungaunchilometro”.

Si tratta di un pranzo sociale per creare un momento di scambio e di relazione tra i residenti e per vivere in modo diverso il proprio quartiere.



Per partecipare alla tavolata è necessario registrarsi all’arrivo e portare con sé un piatto un bicchiere e le stoviglie.



Il cibo è offerto da cittadini residenti, realtà sociali e commercianti della Zona Decumani. L’iniziativa è sostenuta dalla II Municipalità del Comune di Napoli.



Il percorso interessato è il pezzo di strada che va dall’incrocio fra via Santa Chiara e via Pallonetto a Santa Chiara, da un lato, e l’incrocio fra via Pallonetto a Santa Chiara e via San Giovanni Maggiore Pignatelli dall’altro.



Il progetto “#unatavolatalungaunchilometro” è stato redatto da Nives Monda e Luigi D’Alessio, residenti del Quartiere. L’idea è di “occupare” la strada e gli spazi in modo virtuoso, riflettere sulle problematiche che rendono più difficile la vita dei residenti nel quartiere.



“#unatavolatalungaunchilometro” ha impatto ambientale zero, in quanto si useranno tutti materiali riciclabili e non “usa e getta”.



Tra le numerose iniziative collaterali al pranzo, è previsto lo scambio libri di scuola, per far fronte al problema che ogni anno si presenta e che pesa molto sul bilancio delle famiglie, e la vendita del giornale “Scarp de Tenis” dei senza fissa dimora.

per informazioni: mondanives@gmail.com