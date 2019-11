Una domenica per la vita...di Fabiana: l'evento solidale

Una domenica per la vita. Questa la denominazione dell’evento solidale che si svolgerà sul territorio del comune di Volla (NA). La rassegna si articolerà in due giorni: sabato 9 e domenica 10 novembre 2019. Un fine settimana interamente dedicato alla raccolta fondi per salvare la vita di Fabiana.

Sabato 9 novembre, alle ore 9, si terrà “Una pedalata per la vita” per le vie della città. La partenza è prevista per le ore 10, presso l’Area Mercatale di via San Giorgio. Il costo d’iscrizione è di 5€, con consegna del sacchetto (merenda, gadget e pettorina).

Domenica 10 novembre avrà luogo un’intera giornata dedicata a bambini, ragazzi e adulti.

Presso la Tendostruttura di via Carducci, a Volla (NA), “Mangia+bevi=dona” con l’animazione I Briganti, la partecipazione del Mago Marfi e il catering a cura de Il Brigante dei Sapori. In serata spettacoli musicali con ospiti a sorpresa. È gradita la partecipazione della comunità cittadina per sostenere le cure mediche di Fabiana.