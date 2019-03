Una Cartolina a Pino: V edizione del premio artistico dedicato a Pino Daniele

Al via la quinta edizione del premio artistico “Una cartolina a Pino”, dedicato al grande musicista Pino Daniele. Le opere in concorso saranno in mostra dal vernissage, previsto per lunedì 18 marzo - ore 17.30, fino al 22 marzo, nel corridoio espositivo della biblioteca comunale “Benedetto Croce” di via F.de Mura 2 bis, in un percorso espositivo a cura di Daniela Wollmann.

Con le sue note imbevute di blues, che ha infuso e rimestato con la grande tradizione musicale napoletana, in una cifra stilistica del tutto personale, Pino Daniele ha saputo riscrivere la melodia della nostra Terra, culla da secoli della canzone popolare. Tema della quinta edizione è l’album Nero a metà, con il quale l’associazione culturale rivoluzionART/creativiATTIVI, organizzatrice del premio in collaborazione con la V municipalità del Comune di Napoli, vuole ricordare l’artista, a quattro anni dalla sua prematura scomparsa.

Sarà una giuria di esperti a decretare i vincitori nelle rispettive sezioni pittura, scultura e fotografia, formulando giudizi critici sulle opere premiate o meritevoli di segnalazione. Anche il pubblico potrà partecipare attivamente al concorso, esprimendo la propria preferenza nel corso dei cinque giorni espositivi, compilando un’apposita scheda. L’opera più votata riceverà il “Premio Speciale del Pubblico”.



Le opere vincitrici saranno premiate sabato 23 marzo ore 17,00 al PAN-Palazzo delle Arti di Napoli, in via dei mille 60, sala PAN, al pian terreno.

Nel corso della premiazione sono previste due interventi musicali, il primo di Claudio e Diana ed in chiusura una performance al piano di Danise #scugnizzodeljazz.



A consegnare le targhe premio saranno: l’assessore alla cultura Nino Daniele, il presidente del consiglio comunale Sandro Fucito, il consigliere Mario Coppeto, il presidente della V municipalità Paolo De Luca.



La giuria

Paolo De Luca, presidente V municipalità

Luigi Sica, assessore alla cultura V municipalità

Marina Albamonte d’Affermo, storica dell’arte

Francesca Panico, giornalista

Gianpasquale Greco, storico dell’arte



Info e contatti: Daniela Wollmann danielawollmann08@gmail.com - ass.creativiattivi@libero.it cell. 335/8789202