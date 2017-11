Un weekend di offerte al Centro Commerciale La Cartiera

Il 24, il 25 e il 26 novembre si dà inizio alla stagione dello shopping natalizio con grandi occasioni

Ormai il Black Friday è diventato una tradizione anche in Italia e, sebbene non costituisca una vera e propria festa al pari del suo corrispettivo USA, riveste anche qui un’importanza commerciale che lo rende molto atteso. Ogni grande catena che si rispetti offre, infatti, sconti e promozioni incredibili e il Centro Commerciale La Cartiera non è da meno.

Tuttavia, quest’anno il Centro ha deciso di strafare per regalare a tutti i suoi visitatori non uno, ma tre giorni di grandi offerte da non perdere. Preparatevi, quindi, ai Black Price Days di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 novembre: una bella occasione per inaugurare lo shopping natalizio in compagnia di famiglia, amici e, soprattutto, di sconti speciali!

Il Centro Commerciale La Cartiera organizza questo grande evento per i propri clienti, confermandosi ancora una volta un Centro innovativo, moderno e conveniente con 115 negozi per lo shopping, un'area ristorazione irresistibile, 2100 posti auto e un grande parco verde aperto nella città. Una Galleria in grado di coniugare shopping, divertimento, area ristorazione e servizi.

Per essere sempre informati sulle promozioni e sugli eventi del Centro è consultabile il sito www.cclacartiera.it.