Giovedì 21 ottobre 2017 ore 21.00

Summertime 2° edizione

Fondazione Sorrento Villa Fiorentino - Corso Italia, Sorrento



Un Principe chiamato Totò



L’attore sorrentino Marco Palmieri dopo gli omaggi a Massimo Ranieri e a Raffaele Viviani, in occasione dell’anno del cinquantenario dalla morte del principe della risata Antonio De Curtis, proporrà lo spettacolo “Un principe chiamato Totò” . Lo spettacolo sarà un viaggio tra musica e parole per raccontare il comico, il principe, il poeta.

Nel cast con Marco Palmieri e Pina Giarmanà, ci saranno Tina Scatola, Lorena Bartoli, Noemi Coppola, Antonio Ferraro, Giusy Freccia, Patty Laurora, Laura Misticone, Marco Serra, con la partecipazione di Carmine Borrino. Al pianoforte il M° Mimmo Napolitano.



Biglietto d’ingresso € 10



Vi aspettiamo numerosi per emozionarci ed emozionarvi!